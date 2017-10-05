Комитет Пашинского хочет за полчаса рассмотреть три проекта по Донбассу

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Четверг, 5 октября 2017, 08:38

Верховная Рада намерена внести в повестку дня и сразу проголосовать в первом чтении за законопроекты по Донбассу.

Это следует из повестки дня сессии на четверг, обнародованном на сайте ВР.

До начала работы сессии ВР на 9:30 назначено заседание профильного комитета под председательством Сергея Пашинского. Комитет за полчаса до начала работы сессии должен рассмотреть три законопроекта.

Речь идет о проекте закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях, альтернативный проект об особенностях государственной политики по обеспечению госсуверенитета Украины над временно оккупированными территориями.

И еще один президентский проект Закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В то же время, по информации "Украинской правды", с 8:30 до 9:00, а затем после обеда снова должны состояться два заседания неформальной депутатской группы "Минская платформа", на которой будут рассматриваться указанные законопроекты.

На заседании будет присутствовать заместитель главы АП Константин Елисеев.

"Минская платформа" - это неформальная группа депутатов, которая сформировалась, когда нардепы пытались разобраться с сутью минских соглашений.

Эта группа не имеет никакого статуса.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Донбасс
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