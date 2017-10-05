На фракции БПП Порошенко рассказал о замечаниях "Народного фронта"

На заседании фракции БПП в четверг президент Петр Порошенко вместе с замглавы АП Константином Елисеевым и первым вице-спикером Ириной Геращенко рассказывали о новых законопроектах по Донбассу.

Об этом "Украинской правде" сообщили члены фракции "Блок Петра Порошенко".

"Сначала был Елисеев и Геращенко, потом подъехал президент - где-то около 9:30. Сказал о законах, которые надо поддержать из-за санкций. Аргументация была всем понятна", - отметил нардеп из БПП Алексей Гончаренко.

Кроме этого, на встрече Порошенко сообщил своим депутатам, что к законопроекту о продлении особого статуса для некоторых районов Донбасса есть замечания во фракции "Народный фронт".

"Там предложение, чтобы четко прописать, что закон вступает в силу только после вывода российских войск. Президент сказал, что это предложение "Народного фронта", они просят, чтобы это было акцентировано и он соглашается с такой поправкой", - сказал Гончаренко.

Также на заседании фракции обсудили предстоящую встречу специального представителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым.

"Елисеев сказал, что это нельзя трактовать, что это обсуждают без Украины, потому что до этой встречи Волкер будет общаться с Украиной, в том числе с Елисеевым, после встречи он также будет общаться с Елисеевым", - отметил Гончаренко.

Как сообщалось, в среду, 4 октября, Порошенко внес на рассмотрение парламента два законопроекта - "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Второй проект продолжает действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Этот пункт вынесли из законопроекта о реинтеграции Донбасса в отдельный документ по требованию "Народного фронта".

Роман Кравец, УП