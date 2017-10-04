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Появился текст второго закона Порошенко о Донбассе

Среда, 4 октября 2017, 16:43

Президент Петр Порошенко предлагает продлить на год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Это следует из текста документа №7164, который опубликовали на сайте Верховной Рады.

Действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который парламент принял в 2014 году сроком на три года, заканчивается 18 октября.

Проект предусматривает внесение изменений в статью 1 закона.

"Статья 1. Согласно этому Закону временно, на срок, который заканчивается через один год со дня вступления в силу Закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей...", - будет говориться в новой редакции т.н. закона "об особом статусе" Донбасса.

 
 

Как известно, 4 октября Порошенко внес на рассмотрение парламента два законопроекта - "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" и "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Продолжение действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" вынесли из законопроекта о реинтеграции Донбасса в отдельный документ по требованию "Народного фронта".

Украинская правда

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Темы: ДонбассПорошенкоВерховная Радазаконодательство
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