СБУ проведет антитеррористические учения в аэропорту "Борисполь"

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Четверг, 5 октября 2017, 12:16

В четверг, 5 октября, Служба безопасности Украины в Киевской области проведет тактико-специальные антитеррористические учения в международном аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальной странице в Facebook.

По данным пресс-службы, координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области 5 октября в 14.00 начнет плановое тактико-специальное учение на базе Международного аэропорта "Борисполь".

Отмечается, что тренировки будут проходить на одном из законсервированных терминалов и не будут мешать осуществлению запланированных рейсов и передвижению пассажиров и гостей аэропорта.

На вопрос "Украинской правды" сколько планируется задействовать людей в учениях, из каких подразделений и чему именно они будут учиться, в пресс-службе СБУ объясни, что это закрытая информация, которая не разглашается.

Также отметили, что подобные учения проводятся регулярно. В июне этого года масштабные антитеррористические учения были в Днепре. Тогда в тренировках, условия которых были максимально приближены к реальным, приняли участие подразделения Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии, полиции, ГСЧС, пограничники, представители органов областной, местной власти и других субъектов борьбы с терроризмом.

Как известно, плановые антитеррористические учения должны были провести 26 сентября на объекте энергетики в Виннице. Однако они были остановлены из-за пожара на военных складах в Калиновке.

Украинская правда

Темы: СБУ Борисполь
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