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Антитеррористические учения в Виннице прекратили – СБУ

Среда, 27 сентября 2017, 10:06

Антитеррористические учения на объекте энергетики в Виннице прекращены в связи с чрезвычайным происшествием в регионе.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Накануне учений управления СБУ в Винницкой области проинформировало население о проведении с 26 сентября плановых тренировок представителей СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил, пограничников, других региональных субъектов борьбы с терроризмом, органов власти и самоуправления, отрядов территориальной обороны.

"Антитеррористические учения были включены в план работ управления СБУ в Винницкой области на 2017 год еще в конце прошлого года", – уточняет СБУ.

Проведение таких учений предусмотрено действующим законодательством.

Только в сентябре подобные учения прошли в Николаевской, Житомирской, Черниговской, Харьковской, Донецкой областях, уточняет Служба безопасности.

Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Уже эвакуировано около 20 тысяч человек.

В результате попадания снарядов загорелись 4 жилых дома.

Изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница Житомир Могилев-Подольский перекрыты.

Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отрабатываются разные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах.

Темы: Винницкая областьчрезвычайное происшествиеСБУ
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