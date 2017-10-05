Полиция взялась за жалобу о фальсификации документов Суркиса в УЕФА

Полиция будет расследовать возможный факт фальсификации документов Федерации футбола Украины для избрания Григория Суркиса в Исполком УЕФА по жалобе председателя федерации футбола Мариуполя.

Такое уголовное производство открыто Печерским отделением полиции, сообщает источник УП в управлении полиции.

Производство зарегистрировано 4 октября 2017.

Ранее сообщалось, что в Федерации футбола отсутствуют официальные данные по выдвижению Григория Суркиса от ФФУ в Исполнительный комитет УЕФА.

Кроме того, вице-президент ФФУ и глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев направил письмо прокурору Киева, в котором обвиняет в подделке документов Игоря Кочетова (нынешний вице-президент ФФУ - УП), который в то время возглавлял киевскую федерацию футбола.

Журавлев просит начать расследование прокуратурой факт подделки документов.

Николай Аврамчук, для УП