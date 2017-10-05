Полиция взялась за жалобу о фальсификации документов Суркиса в УЕФА
Полиция будет расследовать возможный факт фальсификации документов Федерации футбола Украины для избрания Григория Суркиса в Исполком УЕФА по жалобе председателя федерации футбола Мариуполя.
Такое уголовное производство открыто Печерским отделением полиции, сообщает источник УП в управлении полиции.
Производство зарегистрировано 4 октября 2017.
Ранее сообщалось, что в Федерации футбола отсутствуют официальные данные по выдвижению Григория Суркиса от ФФУ в Исполнительный комитет УЕФА.
Кроме того, вице-президент ФФУ и глава Федерации футбола Мариуполя Василий Журавлев направил письмо прокурору Киева, в котором обвиняет в подделке документов Игоря Кочетова (нынешний вице-президент ФФУ - УП), который в то время возглавлял киевскую федерацию футбола.
Журавлев просит начать расследование прокуратурой факт подделки документов.
Николай Аврамчук, для УП
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