Работу Рады сорвали потасовкой в президиуме

В президиуме Верховной Раде возникла потасовка, народные депутаты заблокировали парламентскую трибуну.



Спикер Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента.



"Остановитесь! Я прошу руководителей фракций пройти в мой кабинет", - сказал он.







Перед тем, как трибуну и президиум парламента окружили представители разных политических сил, лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заговорил о том, какие правки надо будет внести ко второму чтению президентского законопроекта №7163.



Представители фракции "Самопомич", которые выступают против принятия президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса, зашли в президиум и начали мешать первому вице-спикеру Ирине Геращенко.



Геращенко призвала депутатов к цивилизованности и дисциплине, однако убедить коллег ей не удалось.



"Я в Минске не боюсь боевиков, и вас не боюсь. На место сели!", - сказала Геращенко.



"Самопомич" обещает и дальше блокировать работу парламента. По мнению нардепов этой фракции, указанный законопроект "легализует Минские договоренности, которые подписывали боевики".



Валентина Романенко, Алена Рощенко, Роман Кравец, УП