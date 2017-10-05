Работу Рады сорвали потасовкой в президиуме

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Четверг, 5 октября 2017, 16:46

В президиуме Верховной Раде возникла потасовка, народные депутаты заблокировали парламентскую трибуну.

Спикер Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента.

"Остановитесь! Я прошу руководителей фракций пройти в мой кабинет", - сказал он.

 



Перед тем, как трибуну и президиум парламента окружили представители разных политических сил, лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заговорил о том, какие правки надо будет внести ко второму чтению президентского законопроекта №7163.

Представители фракции "Самопомич", которые выступают против принятия президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса, зашли в президиум и начали мешать первому вице-спикеру Ирине Геращенко.

Геращенко призвала депутатов к цивилизованности и дисциплине, однако убедить коллег ей не удалось.

"Я в Минске не боюсь боевиков, и вас не боюсь. На место сели!", - сказала Геращенко.

"Самопомич" обещает и дальше блокировать работу парламента. По мнению нардепов этой фракции, указанный законопроект "легализует Минские договоренности, которые подписывали боевики".

Валентина Романенко, Алена Рощенко, Роман Кравец, УП

Темы: Верховная Рада
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