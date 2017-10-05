Работу Рады сорвали потасовкой в президиуме
В президиуме Верховной Раде возникла потасовка, народные депутаты заблокировали парламентскую трибуну.
Спикер Андрей Парубий объявил перерыв в работе парламента.
"Остановитесь! Я прошу руководителей фракций пройти в мой кабинет", - сказал он.
Перед тем, как трибуну и президиум парламента окружили представители разных политических сил, лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак заговорил о том, какие правки надо будет внести ко второму чтению президентского законопроекта №7163.
Представители фракции "Самопомич", которые выступают против принятия президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса, зашли в президиум и начали мешать первому вице-спикеру Ирине Геращенко.
Геращенко призвала депутатов к цивилизованности и дисциплине, однако убедить коллег ей не удалось.
"Я в Минске не боюсь боевиков, и вас не боюсь. На место сели!", - сказала Геращенко.
"Самопомич" обещает и дальше блокировать работу парламента. По мнению нардепов этой фракции, указанный законопроект "легализует Минские договоренности, которые подписывали боевики".
Валентина Романенко, Алена Рощенко, Роман Кравец, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.