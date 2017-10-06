ВР хочет проголосовать все четыре проекта по Донбасса в пятницу

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Пятница, 6 октября 2017, 08:49

Верховная Рада намерена в пятницу рассмотреть четыре законопроекта по Донбассу.

Это следует из повестки дня сессии.

Так, на рассмотрение планируется вынести законопроект президента об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

А также будут рассмотрены два альтернативных проекта - от группы депутатов от "взаимопомощи", и проект Андрея Ильенко и других депутатов. Ранее комитет рекомендовал отклонить проект Ильенко, и определяться в зале голосованием по проекту "взаимопомощи".

Кроме того, ВР планирует рассмотреть президентский проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Как известно, в пятницу самая маленькая посещаемость среди депутатов.

Украинская правда

Темы: Верховная Рада Донбасс
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