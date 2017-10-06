Верховная Рада не отменила пенсионную реформу. Парубий может подписывать

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Пятница, 6 октября 2017, 11:45

Верховная Рада не смогла отменить свое решение о "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения пенсий".

За принятие проекта постановления об отмене этого решения авторства депутата Юрия Левченко на заседании 6 октября проголосовали только 14 депутатов.

"Решение не принято. И это отрывает путь для пенсионной реформы, для повышения пенсий нашим гражданам", - сказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Теперь спикер ВР может подписать закон и направить его на подпись президенту.

После этого голосования Парубий закрыл заседание.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе

Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

Ирина Балачук, УП

Темы: пенсии реформы
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