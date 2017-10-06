В зале Рады работает полиция
В сессионный зал Верховной Рады приехала полиция, чтобы задокументировать факт использования в ней дымовой шашки.
Об этом сообщил "Украинской правде" народный депутат Мустафа Найем.
Он предоставил фотографии, на которых видно, как правоохранители опрашивают свидетелей и фиксируют факт происшествия.
Как сообщалось, во время пленарного заседания в пятницу в зал Верховной Рады бросили дымовую шашку. Нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук быстро схватил ее и вынес из помещения.
По информации корреспондента УП, шашку бросил нардеп от "Самопомочи" Семен Семенченко. Но позже депутат от "Свободы" Юрий Левченко заявил с трибуны, что это он бросил шашку.
После этого Рада провела несколько голосований, и спикер Андрей Парубий досрочно закрыл заседание до 17 октября.
Евгений Кизилов, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.