В зале Рады работает полиция

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Пятница, 6 октября 2017, 12:06

В сессионный зал Верховной Рады приехала полиция, чтобы задокументировать факт использования в ней дымовой шашки.

Об этом сообщил "Украинской правде" народный депутат Мустафа Найем.

Он предоставил фотографии, на которых видно, как правоохранители опрашивают свидетелей и фиксируют факт происшествия.

 
фото Мустафы найема
 
фото Мустафы найема
 
Место, где горела шашка
фото Мустафы найема

Как сообщалось, во время пленарного заседания в пятницу в зал Верховной Рады бросили дымовую шашку. Нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук быстро схватил ее и вынес из помещения.

По информации корреспондента УП, шашку бросил нардеп от "Самопомочи" Семен Семенченко. Но позже депутат от "Свободы" Юрий Левченко заявил с трибуны, что это он бросил шашку.

После этого Рада провела несколько голосований, и спикер Андрей Парубий досрочно закрыл заседание до 17 октября.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная Рада чрезвычайное происшествие полиция
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