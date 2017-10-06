В зал Верховной Рады бросили дымовую шашку.



Об этом сообщает корреспондент УП.



Шашка горела под ложей прессы, поэтому пока не понятно, кто ее бросил в зал.



Нардеп от Народного фронта Андрей Тетерук схватил шашку и вынес ее из зала парламента.

Спринт Тетерука с дымовухой.

Хорошая реакция! pic.twitter.com/CnyZgycaau — Alex Ryabchyn (@alexrbchn) October 6, 2017

Блискавична реакція Тетерук Андрій, який миттєво виніс з зали димову шашку, кинуту Семенченком. — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) October 6, 2017

Как сообщает корреспондент УП шашку бросил нардеп от "Самопомочи" Семен Семенченко. Позже с трибуны нардеп от "Свободы" Юрий Левченко заявил, что это он бросил шашку.



Несмотря на инцидент заседания не прекращали.



Как известно, ранее в Раде произошла драка возле трибуны.



Роман Каравець, УП