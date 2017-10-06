Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В зал Верховной Рады бросили дымовую шашку

Пятница, 6 октября 2017, 11:03
В зал Верховной Рады бросили дымовую шашку
скриншот

В зал Верховной Рады бросили дымовую шашку.

Об этом сообщает корреспондент УП.

Шашка горела под ложей прессы, поэтому пока не понятно, кто ее бросил в зал.

Нардеп от Народного фронта Андрей Тетерук схватил шашку и вынес ее из зала парламента.

Как сообщает корреспондент УП шашку бросил нардеп от "Самопомочи" Семен Семенченко. Позже с трибуны нардеп от "Свободы" Юрий Левченко заявил, что это он бросил шашку.

Несмотря на инцидент заседания не прекращали.

Как известно, ранее в Раде произошла драка возле трибуны.

Роман Каравець, УП

Темы: Верховная Радазаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ

фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Все новости...
Верховная Рада
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Депутаты изменили процедуру банкротства на время военного положения
Последние новости
09:27
Авиарегулятор США завершил проверку первых 40 самолетов Boeing 737 MAX 9
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
Все новости...
Реклама: