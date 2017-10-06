Сын экс-заместителя Министра энергетики продавал уголь из ОРДЛО в Польшу

Совладельцем польской компании Doncoaltrade, которая продавала в Польшу уголь из ОРДЛО, является Роман Зюков - сын экс-заместителя министра угольной промышленности времен премьерства Юлии Тимошенко Юрия Зюкова.

Соответствующая информация содержится в реестре предприятий Польши.

Согласно документу, Роману Зюков принадлежит 40% акций стоимостью 4000 злотых, в то время как Александр Мельничук, который некоторое время был заместителем "министра" топлива, энергетики и угольной промышленности так называемой "ЛНР" имеет 60% акций.

Компания действует с 2012 года, и согласно информации об уплате налогов, делала это до 2016 года.

Роман Зюков был помощником депутата от ПР Владимира Вечерко в парламенте 6-го и 7-го созывов.

Юрий Зюков и его сын в базе данных числятся в одной квартире

Роман является сыном Юрия Зюкова, который в 2006-2007 годах был первым заместителем Министра угольной промышленности, а в 2009 году выступал на стороне кандидата на пост президента Юлии Тимошенко.

В сентябре 2016 Юрий Зюков крестил внучку Тимошенко Еву-Марию.

Скриншот с сюжета 1+1. Юрий Зюков на крестинах внучки Тимошенко

Зюков был советником премьера Владимира Гройсмана. Однако в апреле 2016 после скандала премьер Владимир Гройсман поручил Службе безопасности разобраться, действительно ли Юрий Зюков связан с боевиками "ЛНР".

"Украинская правда" уже обратилась в СБУ с просьбой предоставить информацию о результатах этой проверки.

17 мая 2016 СБУ заявила, что не располагает информацией о причастности бывшего заместителя министра энергетики и угольной промышленности и на тот момент советника министра энергетики Игоря Насалика Юрия Зюкова к деятельности так называемой "ЛНР".

"В случае получения сведений, которые объективно подтвердят причастность гражданина Зюкова к противоправной деятельности, органы СБУ примут соответствующее решение", - говорилось в ответе.

Оксана Коваленко, УП