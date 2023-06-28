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Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"

София Середа, Ирина БалачукСреда, 28 июня 2023, 22:27
Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача Изоляции Палыча
Станислав Асеев. Фото УП

Экс-разведчик Роман Червинский, который сейчас арестован и подозреваемый в превышении служебных полномочий по делу о ракетном обстреле Россией аэродрома "Канатное", в свое время помог экс-узнику лагеря "Изоляция" Станиславу Асееву установить местонахождение в Киеве главного палача этой тюрьмы Дениса Куликовского ("Палыча"), который сбежал из оккупированного Донецка на подконтрольную Украине территорию.

Источник: журналист, писатель и бывший узник лагеря "Изоляция" Станислав Асеев в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Асеева: "Я об этом (о пребывании Куликовского в Киеве − УП) не знал, а когда узнал, то позвонил моему другу из Bellingcat Христо Грозеву и попросил его попробовать подтвердить эту информацию. Он меня связал с Ромой Червинским и тот сказал, что: "Да, действительно, мы его некоторое время использовали. Потом меня отстранили, им занимались другие люди. Где он сейчас, я не знаю".

Мы начали разматывать эту историю и буквально за месяц дошли до информатора, который знал адрес "Палыча" в Киеве и готов был его фактически продать нам. Мы нашли деньги (это тоже Рома всем этим занимался, нашел фактически эту сумму), но Служба безопасности узнала о том, что мы знаем, что Куликовский − в Киеве, что его собирается полиция арестовать, и они быстренько нашли нашего информатора и заставили этот адрес им передать".

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Детали: Главного военного преступника донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского ("Палыча") задержали в Киеве 9 ноября 2021 года.

В октябре 2020 года боевику было заочно сообщено о подозрении и объявлено в розыск. Оперативники и следователи полиции получили доказательства преступлений "Палыча". Он лично и его сообщники проводили допросы пленных с применением пыток: пытали электротоком, насиловали, ломали кости, имитировали расстрелы и захоронения заживо с забиванием гвоздей в гроб.

ВИДЕО ДНЯ

21 апреля 2023 года бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил спецоперации Роману Червинскому объявили подозрение по статье УКУ "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий" по делу о ракетном обстреле Россией аэродрома "Канатово".

По материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести т.н. "спецоперацию" − завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Вместо этого летом 2022 года Россия обстреляла аэродром "Канатово" в Кировоградской области.

Знать больше: "Рейс Ростов – Кропивницкий. Как украинские военные вербовали российского пилота, а получили дело от СБУ" 

Темы: ДонбассвойнаДонецкОРДЛО
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