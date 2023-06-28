Асеев рассказал, как экс-разведчик Червинский помог найти в Киеве главного палача "Изоляции" "Палыча"

Экс-разведчик Роман Червинский, который сейчас арестован и подозреваемый в превышении служебных полномочий по делу о ракетном обстреле Россией аэродрома "Канатное", в свое время помог экс-узнику лагеря "Изоляция" Станиславу Асееву установить местонахождение в Киеве главного палача этой тюрьмы Дениса Куликовского ("Палыча"), который сбежал из оккупированного Донецка на подконтрольную Украине территорию.

Источник: журналист, писатель и бывший узник лагеря "Изоляция" Станислав Асеев в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Асеева: "Я об этом (о пребывании Куликовского в Киеве − УП) не знал, а когда узнал, то позвонил моему другу из Bellingcat Христо Грозеву и попросил его попробовать подтвердить эту информацию. Он меня связал с Ромой Червинским и тот сказал, что: "Да, действительно, мы его некоторое время использовали. Потом меня отстранили, им занимались другие люди. Где он сейчас, я не знаю".

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Мы начали разматывать эту историю и буквально за месяц дошли до информатора, который знал адрес "Палыча" в Киеве и готов был его фактически продать нам. Мы нашли деньги (это тоже Рома всем этим занимался, нашел фактически эту сумму), но Служба безопасности узнала о том, что мы знаем, что Куликовский − в Киеве, что его собирается полиция арестовать, и они быстренько нашли нашего информатора и заставили этот адрес им передать".

Детали: Главного военного преступника донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского ("Палыча") задержали в Киеве 9 ноября 2021 года.

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В октябре 2020 года боевику было заочно сообщено о подозрении и объявлено в розыск. Оперативники и следователи полиции получили доказательства преступлений "Палыча". Он лично и его сообщники проводили допросы пленных с применением пыток: пытали электротоком, насиловали, ломали кости, имитировали расстрелы и захоронения заживо с забиванием гвоздей в гроб.

21 апреля 2023 года бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил спецоперации Роману Червинскому объявили подозрение по статье УКУ "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий" по делу о ракетном обстреле Россией аэродрома "Канатово".

По материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести т.н. "спецоперацию" − завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины. Вместо этого летом 2022 года Россия обстреляла аэродром "Канатово" в Кировоградской области.

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