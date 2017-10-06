Левченко тестировал дымовую шашку в туалете Рады

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Пятница, 6 октября 2017, 16:05

Народный депутат от "Свободы" Юрий Левченко проверял дымовую шашку в туалете, перед тем, как бросить аналогичную в зал Верховной Рады.

Об этом "Украинской правде" сообщил сам нардеп.

"Я должен был проверить деятельность этого устройства перед тем, как его использовать, чтобы не было непредвиденных ситуаций", - пояснил депутат.

Левченко подтвердил, что шашку зажег лично он.

Отвечая на вопрос, был ли причастен к инциденту депутат фракции "Самопомич" Семен Семенченко, как сообщали СМИ, Левченко сказал:

"Я не могу комментировать действия других лиц, особенно, учитывая, что уже есть информация о возможном уголовном производстве".

Сам Семенченко отказался комментировать поджог дымовой шашки в туалете.

"Я считаю, что когда мы обсуждаем туалеты и шашки, мы идем на поводу у Путина, который хочет отвлечь внимание от серьезных тем, от того закона, который соответствует целям Путина... Я не хочу играть в эти информационные игры", - заявил он.

Как известно, депутаты от "Самопомочи" и "Свободы" выступали против законопроекта №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

При рассмотрении этого вопроса, на заседании парламента 6 октября в зал Рады бросили дымовую шашку.

По факту зажигания дымовой шашки полиция планирует отрыть уголовное производство по статье "хулиганство".

София Лукашова для УП

Темы: Верховная Рада
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