"Крымских диверсантов" Панова и Захтея оставили в СИЗО до 9 декабря

Подконтрольный оккупантам Верховный суд Крыма продлил меру пресечения в виде содержания под стражей фигурантам "дела украинских диверсантов" Евгению Панову и Андрею Захтею еще на 2 месяца, до 9 декабря.

Об этом сообщает 6 октября издание "Крым.Реалии".

"Заседание прошло в закрытом режиме, суд выдал по этому поводу постановление. Но вместе с тем судья удовлетворил ходатайство защиты о публичном оглашении решения", – рассказал изданию адвокат Евгения Панова Сергей Легостов.

Адвокат также рассказал, что он ходатайствовал о том, чтобы Панова во время заседания не держали в клетке, но суд решил, что это не его компетенция.

Кроме того, по словам Легостова, руководство СИЗО ограничивает его подзащитного в праве на получение информации.

"Не так давно я передавал в СИЗО на имя Панова несколько газет, но по состоянию на сегодняшний день газет он так и не получил. Их фактически ограничивают от информации. Газеты, которые передает адвокат – воруют. Подписки не дают. А литературы в СИЗО очень мало, разве что религиозная", – добавил Легостов.

Заседание о продлении меры пресечения Андрею Захтею также проходило в закрытом режиме, его интересы представлял адвокат по назначению.

Согласно информации на сайте так называемого Верховного суда Крыма, решение о продлении меры пресечения вынесла судья Михалькова Елена Александровна.

Как известно 10 августа Федеральная служба безопасности России заявила, что в ночь на 7 серпняв районе города Армянск в Крыму обнаружили группу "диверсантов", при задержании которой "в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России".

По данным ФСБ, был задержан один из их организаторов - житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки МО Украины Евгений Панов.Он дал показания, которые были показаны в эфире федеральных телеканалов. Вместе с тем, родственники украинцев заявляют, что он дал показания под пытками.

Против еще одного "диверсанта" Захтея возбудили уголовное дело по статье 324 УК России по обвинению в незаконном получении российского паспорта. Таким образом, его российские документы признаны недействительными и он остается гражданином Украины.

Захтей заявлял о пытках со стороны сотрудников ФСБ. Он утверждал, что его избивали. Также о пытках сообщал и другой фигурант этого дела Евгений Панов.

11 июля Андрей Захтей признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Он также отказался от услуг адвоката.