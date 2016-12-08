Панов обвинил ФСБ в пытках

Гражданин Украины Евгений Панов, обвиняемый по делу об организации терактов в Крыму, написал заявление в СК РФ с жалобой на пытки, которые, по его словам, применялись к нему на протяжении шести дней после задержания в ночь на 7 августа 2016 года.

Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Панова Дмитрия Динзе.

В заявлении говорится, что Панова задержали около четырех утра 7 августа на КПП в Армянске, когда он на своей машине пытался въехать в Крым со стороны Украины.

Его попросили выйти из машины для досмотра, после чего ударили по голове каким-то предметом и с мешком на голове отвезли в какое-то помещение, где начали пытать, избивая железной трубой и подвешивая за наручники.

На вопрос о причинах происходящего ему ответили, что это расплата "за совместные поездки с Алексеем Сандулом" (человек с таким именем был на опубликованном 11 августа видео допроса Панова).

Также в тот день его вывели на улицу, заявив, что расстреляют, и ненадолго сняли мешок с головы — за это время он успел разглядеть двоих мужчин, которых, как пишет издание, готов опознать.

Вечером 7 августа Панова отвезли, как он полагает, в Симферополь, где продолжали пытать с использованием электрического тока, по его словам, до 9 августа.

Из публикации следует, что в этот день его отвезли в суд, где он впервые увидел второго фигуранта дела Андрея Захтея. Суд арестовал их обоих на 15 суток за нецензурную брань на улице.

Ранее Дмитрий Динзе рассказывал, что Панова арестовали за брань на следующий день после задержания, то есть 8 августа; такую же же дату ареста Захтея называл адвокат последнего Илья Новиков.

После суда Панов провел два дня в изоляторах временного содержания, а 11 августа (на следующий день после объявления ФСБ о предотвращении терактов) суд в Симферополе арестовал его за подготовку диверсии.

По словам Панова, признательные показания, которые были сняты на камеру и опубликованы 11 августа, он дал под пытками. Кроме того, он подписал все документы, которые ему давали сотрудники ФСБ.

В заявлении в СК Панов просит проверить действия тех, кто его задержал и пытал, и привлечь их к уголовной ответственности, пишет "Медиазона"

"Впервые накормили и дали выпить воды ему только в СИЗО, говорит Панов. О пытках он рассказывал назначенному следствием адвокату Ольге Помозовой, которую увидел в здании ФСБ в Севастополе. "Адвокат спросила меня: "Тебя били?", при этом она говорила шепотом. Я ответил: "Конечно, а что, не видно?"". Больше она мне вопросов не задавала", - сообщает издание.

10 августа 2016 года ФСБ объявила о предотвращении терактов на территории Крыма. Попытки так называемых "украинских диверсантов" прорваться на территорию полуострова, при предотвращении которых погибли российские военнослужащий и пограничник, произошли, по сообщению ФСБ, в ночь на 7 и 8 августа.

ФСБ сообщила о задержании по делу нескольких человек. Первым стало известно имя Евгения Панова; 11 августа в интернете появилась видеозапись его допроса.

Также стало известно о задержании Андрея Захтея (позже на Украине его опознали как дважды судимого рецидивиста по кличке Зая).

Как пишет "Медиазона", по делу также проходят житель Крыма Ридван Сулемайнов и харьковчанин Владимир Присич. По данным издания, они оба находятся в СИЗО Симферополя.

В октябре благодаря правозащитникам выяснилось, что Панова и Захтея этапировали в Москву. 5 декабря суд продлил им арест. Защитники их обоих заявили, что их подзащитные не подтверждают данные ранее признательные показания, пишет "Медуза".

10 ноября ФСБ сообщила о задержании еще двоих "украинских диверсантов", планировавших теракты в Крыму. Спецслужба утверждает, что у них были найдены боеприпасы и взрывчатка. Имена задержанных — Александр Бесарабов и Дмитрий Штыбликов. Они оба были арестованы.

Власти Украины отрицают как причастность к подготовке терактов в Крыму, так и связь задержанных по этим делам с разведкой. 11 августа украинская разведка заявила, что в Крыму произошла перестрелка между российскими военными и пограничниками Ф. Б.

Позже в СМИ появилась информация, что в ночь на 7 августа в районе Армянска двое мирных жителей были ранены "группой пьяных российских десантников".