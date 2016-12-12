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"Крымский диверсант" Захтей также заявил о пытках со стороны ФСБ

Понедельник, 12 декабря 2016, 16:52

Фигурант дела о подготовке терактов в Крыму Андрей Захтей написал в Следственный комитет РФ заявление о пытках со стороны сотрудников ФСБ.

Об этом в понедельник сообщает "Медиазона" со ссылкой на его адвоката Ильнура Шарапова.

В заявлении Захтей рассказывает, что был задержан сотрудниками ФСБ в ночь на 7 августа в селе Суворово, куда он приехал, чтобы забрать пассажиров.

8 августа симферопольский суд арестовал его за "грубую нецензурную брань и оскорбительное приставание к прохожим" - как и другого фигуранта дела Евгения Панова.

После этого Захтея, согласно заявлению, с мешком на голове перевезли в неизвестное помещение, где в течение двух дней избивали и пытали, требуя признаний об участии в диверсионной группе.

"В течение следующих двух дней меня били и пытали, требуя признать вину в том, что я находился в группе диверсантов, которые готовили взрывы в Крыму", - заявляет захотел.

В частности, сотрудники ФСБ взимали наручниками его запястья (шрамы были зафиксированы врачами симферопольского СИЗО) и били мужчину током, пристегивая клеммы к ногам, ягодицам и гениталиям.

"Шрамы у меня на руках появились от того, что сотрудники ФСБ сильно стянули мои запястья наручниками. При этом, когда меня пытали током, от боли я сильно дергался, отчего на запястьях появились раны. Пытали меня два дня током. Сначала пристегивали клеммы к ногам и к ягодицам, включали ток, требовали признаться в совершении преступления. Я говорил, что обычный таксист и приехал на место перестрелки по звонку клиента, но меня продолжали пытать. В дальнейшем клеммы стали цеплять к гениталиям, от боли я несколько раз терял сознание", - рассказал Захтей в своем заявлении.

В результате, как пишет "Медиазона", Захтей "дал все показания, которые от него требовали".

Как известно, гражданин Украины Евгений Панов, обвиняемый по делу об организации терактов в Крыму, написал заявление в СК РФ с жалобой на пытки, которые, по его словам, применялись к нему в течение шести дней после задержания в ночь на 7 августа 2016 года.

10 августа 2016 ФСБ объявила о предотвращении терактов на территории Крыма. Попытки так называемых "украинских диверсантов" прорваться на территорию полуострова, во время предотвращении которым погибли российские военнослужащий и пограничник, состоялись, по сообщению ФСБ, в ночь на 7 и 8 августа.

ФСБ сообщила о задержании по этому делу нескольких лиц. Первым стало известно имя Евгения Панова. Затем стало известно о задержании Андрея Захтия, который работал в Крыму таксистом.

Темы: ФСБРосcиятюрьма
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