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"Кримського диверсанта" Захтея позбавили російського громадянства

Вівторок, 18 липня 2017, 00:48

Фігуранта "справи диверсантів" Андрія Захтея позбавили російського громадянства.

Про це з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, повідомляє QirimInfo.

За даними джерела, це пов'язано з новим звинуваченням, висунутим проти Захтея. Раніше QirimInfo повідомляли, що фігуранту "справи диверсантів" планують висунути обвинувачення в зберіганні зброї і підробці документів [російського паспорта].

Нагадаємо, на початку березня Meduza з посиланням на адвоката Олександра Попкова повідомляла, що Захтей направив в "управління ФМС Росії по Криму" відповідну заяву.

"Відносно мене сфальсифіковано звинувачення в особливо тяжкому злочині, і я дуже розчарований в судовій і правоохоронній системі Росії <...> в зв'язку з чим не бажаю залишатися громадянином цієї країни", - говорилося в заяві Захтея.

Нагадаємо, у Захтея також є громадянство України.

Важливо відзначити, що закон "Про громадянство Російської Федерації" не дозволяє обвинуваченим у кримінальних справах відмовлятися від громадянства.

Раніше повідомлялося, що Андрій Захтей і ще один фігурант Дмитро Штибліков, яких Росія звинувачує в підготовці диверсій в анексованому Криму, уклали досудову угоду про співпрацю з прокуратурою.

При цьому раніше Захтей заявляв про тортури з боку співробітників ФСБ. Він стверджував, що його били. Також про тортури повідомляв і інший фігурант цієї справи Євген Панов.

Як відомо 10 серпня минулого року Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ в Криму виявила групу "диверсантів", при затриманні якої "в результаті вогневого контакту загинув співробітник ФСБ Росії".

Теми: КримокупаціяРосія
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