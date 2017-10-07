В центре Киева обнаженная активистка Femen поздравила Путина с днем рождения

В центре Киева обнаженная активистка Femen в образе Мерлин Монро поздравила президента РФ Владимира Путина с днем рождения.

Как сообщает корреспондент УП, активистка забралась на декоммунизированный памятник героям Октябрьской революции и спела песню в исполнении Монро "Happy birthday, mr. President".

На место происшествия в Мариинский парк возле здания Верховной Рады прибыл патруль полиции.