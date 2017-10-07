На Одесчине демонтировали памятник Ленину

В Одесской области власти c.Кубей Болградского района демонтировали памятники советским и партийным деятелям Владимиру Ленину и Михаилу Калинину.

По сообщению Болградской райгосадминистрации, Кубейский сельсовет не мог найти средства на проведение демонтажа памятников в соответствии с законом о декоммунизации в срок до мая 2016 года, пишет "Думская".

"Совместными усилиями Одесской ОГА и Болградской РГА нашли необходимое финансирование и специальную технику, с помощью которых был проведен демонтаж памятников", - сообщили в администрации.

Согласно сообщению, местные власти и жители села присоединились к проведению демонтажных работ.