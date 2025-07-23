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Без Шухевича и Липы: в Одесской области "откатили" переименование улиц – СМИ

Евгений КизиловСреда, 23 июля 2025, 21:52
Без Шухевича и Липы: в Одесской области откатили переименование улиц – СМИ
фото: Никопольский городской совет

В ряде населенных пунктов Одесской области переименовали улицы, недавно названные в честь украинских героев.

Источник: "Думская"

Детали: Сообщается, что, в частности, улицам Дальницкой громады, названным в честь героев российско-украинской войны, а также других деятелей, дали "нейтральные названия".

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Решение относительно топонимов в восьми селах приняла сессия местного совета.

Речь о прибрежной общине, в составе которой, в частности, курортные поселки Дальник, Грибовка, Санжейка, Барабой, Богатырёвка, Доброалександровка, Марьяновка, Новоградковка, Роксоланы.

В частности, с карты исчезнут имена героев российско-украинской войны Максима Бреславского и Дмитрия Мельника. Также переименованы улицы Ивана Липы, Романа Шухевича, Всеволода Змиенко (одессит, создатель разведки армии УНР, фактически, отец украинской военной разведки), Василия Вышиваного (Вильгельм Франц Габсбург, австро-венгерский эрцгерцог, командир Украинских Сечевых Стрельцов, общественный деятель).

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фото: думская

"В честь таких героев нашей страны должны быть центральные улицы, а не закоулки. Где по три дома — вот и вся улица. Это скорее насмешка. Мы провели слушания, у нас была сессия. Наша позиция такова — по окончании войны мы вернемся к этому вопросу и дадим имена героев по настоящему значимым улицам. Мы же не взяли имена Пушкина или Лермонтова, а выбрали нейтральные названия", — заявил глава Дальницкой громады Сергей Крутюк.

"Думская" пишет, что такое решение уже вызвало резонанс. Хотя юридически оно безупречно, община в праве менять любые топонимы на не противоречащие закону, а в Дальницкой выбрали максимально удобные в этом плане названия.

"В Дальнике под Одессой правят бал невежды и потенциальные коллаборационисты. Надеюсь, их привлекут к ответственности за противодействие утверждению современной национальной гражданской идентичности, фактическое обесценивание подвига погибших героев современной войны за независимость Украины и потакание врагу. За все время это первый в Украине такой случай", — цитирует издание общественного деятеля и военного Сергея Гуцалюка.

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