В Калиновке расчищают 5-климетрову зону вокруг арсенала

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Понедельник, 9 октября 2017, 08:39

В Калиновке Винницкой области очищают от взрывоопасных предметов местность в 5-километровой зоне вокруг военного арсенала.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пиротехники уже выполнили 416 заявок и обследовали на наличие взрывоопасных предметов 20 645 га территории.

В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию 1834 взрывоопасных предметов обнаружено, изъято и передано представителям 48 арсенала.

По состоянию на 7 утра 9 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 1493 человек и 288 единиц техники.

Как известно, вечером 26 сентября на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошел пожар с детонацией боеприпасов. Из зоны опасности эвакуировали более 30 тысяч местных жителей.

Взрывы прекратились утром 28 сентября, а уже после обеда спасатели завершили расчищать территорию в районе арсенала от взрывоопасных предметов. Под вечер четверга туда начали возвращаться местные жители.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что разминирование территории возле Калиновки продлится до конца ноября.

Следователи рассматривали сперва четыре основных версии пожара в Калиновке.

3 октября генпрокурор Юрий Луценко сказал, что основной версией следствия является диверсия – хотя ранее диверсионную группу не обнаружили.

Алена Рощенко, УП

Темы: Винницкая область чрезвычайное происшествие ГСЧС
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