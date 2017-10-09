Крым и Донбасс мешают посчитать украинцев – социолог

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Понедельник, 9 октября 2017, 11:44

Оккупация Россией Крыма и Донбасса мешает Украине провести очередную перепись населения, которая в последний раз проходила еще в 2001 году.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи академик Элла Либанова.

"Есть политические проблемы его проведения - это Крым и Донбасс. Мы не можем туда зайти, чтобы провести перепись", - отмечает она.

По словам социолога, был проведен анализ, который показал, что ныне известная украинцам численность населения на самом деле не такая.

"Скажем, сейчас нас не 42 миллиона, а, допустим, 40 миллионов. Но это не катастрофа. Это неприятная вещь - такое узнать, но не катастрофа", - подчеркивает Либанова.

По ее словам, население страны сокращается из-за слишком низкой рождаемости и слишком высокой преждевременной смертности, особенно мужчин и сельских жителей.

"Сказывается и распространенность нездорового образа жизни, и плохие условия труда, и высокие травматизм и смертность на дорогах, и загрязненность окружающей среды, и проблемы с медициной", - добавила академик.

Либанова считает, что лучшим вариантом для Украины было бы сейчас "довести до ума" демографический реестр и уточнять его данные переписями. Так, по ее словам, это делается в большинстве развитых стран.

Украинская правда

Темы: социология Крым Донбасс
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