Reuters: У США есть прямой дипломатический канал с КНДР

Госдепартамент США имеет прямой дипломатический канал с Северной Кореей, несмотря на публичное заявление президента Дональда Трампа о том, что такие переговоры - пустая трата времени.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Госдепартамента, пишет Reuters.

Используя так называемый "нью-йоркский канал", Джозеф Юн, переговорщик от США с Северной Кореей, связывается с представителями Пхеньяна в Организации Объединенных Наций.

В то время как государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 17 октября сказал, что продолжит в отношении КНДР "дипломатические усилия ... до тех пор, пока не упадет первая бомба", существование дипломатического канала является самым явным признаком того, что Соединенные Штаты непосредственно обсуждали вопросы, выходящие за рамки освобождения американских заключенных.

Как известно, ранее заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ядерная война может начаться в любой момент.

После этого президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон готов к любому сценарию развития событий.