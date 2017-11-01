Теплі піжами від українських брендів

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Середа, 1 листопада 2017, 06:16

Reuters: У США є прямий дипломатичний канал з КНДР

Держдепартамент США має прямий дипломатичний канал з Північною Кореєю, незважаючи на публічну заяву президента Дональда Трампа про те, що такі переговори - марна трата часу.

Про це повідомив високопоставлений чиновник Держдепартаменту, пише Reuters.

Використовуючи так званий "нью-йоркський канал", Джозеф Юн, переговорник від США з Північною Кореєю, зв'язується з представниками Пхеньяну в Організації Об'єднаних Націй.

У той час як державний секретар США Рекс Тіллерсон 17 жовтня сказав, що продовжить щодо КНДР "дипломатичні зусилля ... доти, доки не впаде перша бомба", існування дипломатичного каналу є явною ознакою того, що Сполучені Штати безпосередньо обговорювали питання, що виходять за рамки звільнення американських ув'язнених.

Як відомо, раніше заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ядерна війна може початися в будь-який момент.

Після цього Трамп повідомив, що Сполучені Штати готові до будь-якого сценарію розвитку ситуації навколо ядерної програми Північної Кореї.

Теми: Північна Корея США дипломатичні відносини ядерна зброя
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