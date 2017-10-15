Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тіллерсон: Дипломатичні зусилля з КНДР триватимуть до падіння першої бомби

Неділя, 15 жовтня 2017, 17:38

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американський президент хоче продовжувати працювати над дипломатичним рішенням північнокорейської загрози, але до "падіння першої бомби".

Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

Під час інтерв'ю держсекретар сказав, що Трамп намагається "мотивувати дії" щодо Північної Кореї, додавши, що президент хоче, аби було чітко зрозуміло, що військовий варіант вирішення ситуації не відкидається.

"Президент також дав мені зрозуміти, що він хоче, аби вона (криза - Ред.) була вирішена дипломатично", - сказав Тіллерсон.

"Він не прагне війни", - додав він.

За його словами, Трамп дав зрозуміти, що треба продовжувати дипломатичні зусилля в Північній Кореї.

"Ці дипломатичні зусилля будуть продовжуватись до першого падіння бомби", - сказав Тіллерсон.

Як відомо, наступного тижня США та Південна Корея проведуть спільні військові навчання, в яких братиме участь американський авіаносець USS Ronald Reagan.

КНДР пригрозила запустити ракети в напрямку острова Гуам, території США, застерігаючи, що "безрозсудні кроки" США змусять Пхеньян вжити заходів.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКНДРядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
США
США продасть Франції 1,5 тисячі ракет на 203 млн доларів
США та Німеччина виступають проти підтримки вступу України в НАТО на саміті – ЗМІ
США не вірять у розкол в НАТО через надання Україні касетних боєприпасів
Останні новини
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
Усі новини...
Реклама: