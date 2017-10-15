Тіллерсон: Дипломатичні зусилля з КНДР триватимуть до падіння першої бомби

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що американський президент хоче продовжувати працювати над дипломатичним рішенням північнокорейської загрози, але до "падіння першої бомби".

Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

Під час інтерв'ю держсекретар сказав, що Трамп намагається "мотивувати дії" щодо Північної Кореї, додавши, що президент хоче, аби було чітко зрозуміло, що військовий варіант вирішення ситуації не відкидається.

"Президент також дав мені зрозуміти, що він хоче, аби вона (криза - Ред.) була вирішена дипломатично", - сказав Тіллерсон.

"Він не прагне війни", - додав він.

За його словами, Трамп дав зрозуміти, що треба продовжувати дипломатичні зусилля в Північній Кореї.

"Ці дипломатичні зусилля будуть продовжуватись до першого падіння бомби", - сказав Тіллерсон.

Як відомо, наступного тижня США та Південна Корея проведуть спільні військові навчання, в яких братиме участь американський авіаносець USS Ronald Reagan.

КНДР пригрозила запустити ракети в напрямку острова Гуам, території США, застерігаючи, що "безрозсудні кроки" США змусять Пхеньян вжити заходів.

Європейська правда