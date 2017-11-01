Зафиксированы новые избиения украинских журналистов

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Среда, 1 ноября 2017, 13:01

В октябре зафиксированы 5 случаев физической агрессии в отношении журналистов.

Об этом свидетельствуют наблюдения Национального союза журналистов.

Сообщается, что нападения произошли в Киеве и пригороде, а также в Херсонской области.

Широкий резонанс, говорят в союзе, получило избиение и задержание спецназовцами трех журналистов в Святошинском суде Киева - Дмитрия Реплянчука из "Громадського ТБ", Сергея Лефтера из УНИАНа и Кирилла Малышева из "Страны.ua".

Один из пострадавших рассказал, что его били по камере, повалили и били ногами.

Кроме того, рассказывают в НСЖУ, 14 октября под Киевом в селе Заборье во время работы было совершено нападение и избиение журналиста. Тот снимал пикет дома одного из местных предпринимателей. Из ворот поместья выехал черный джип, из которого по автомобилю журналиста начали бросать кирпичи.

Также сообщается, что 28 октября во время выборов в Белозерской ОТО на Херсонщине было совершено нападение на журналиста, который зафиксировал подвоз избирателей на избирательный участок. В ходе съемки из автобуса выбежали люди, которые начали отбирать камеру у журналиста и избили его.

Всего, как подсчитал союз, с начала года зафиксировано 80 случаев физической агрессии в отношении журналистов.

Как сообщалось, в сентябре Национальный союз журналистов зафиксировал 11 случаев применения физической силы к журналистам при выполнении ими профессиональных обязанностей.

Украинская правда

Темы: СМИ чрезвычайное происшествие медиа
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