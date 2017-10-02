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В течение сентября журналистов в Украине били 11 раз – НСЖУ

Понедельник, 2 октября 2017, 15:00

Национальный союз журналистов зафиксировал 11 случаев применения физической силы к журналистам при выполнении ими профессиональных обязанностей в сентябре.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на НСЖУ.

"Национальный союз журналистов Украины обнародовал мониторинг физической безопасности журналистов за сентябрь. Выявлено 11 случаев применения физической силы в отношении работников СМИ. 4 инцидента в Киеве и Киевской области, по 2 - в Одессе и в Донецкой области, по одному - в Ровенской, Полтавской областях и в Запорожье", - сказано в нем.

В частности, инциденты с избиением в сентябре произошли с журналисткой издания "Вестник Кременчуга" (Полтавская область) Еленой Липошко, оператором телеканала Z (Запорожье) Андреем Сергеевым, членом съемочной группы "ТСН" (1 + 1, Киев) Тарасом Середичем.

Также били Анну Закутскую из съемочной группы телеканала "ЗИК", программа "Житлоблуд" (Киев), редактора издания "Васильковщина" (Киевская область) Алексея Марченко, журналиста издания "Закон и порядок", блогера сиз Доброполья (Донецкая область) Тараса Халяву, члена съемочной группы программы "Схемы" ("Радио Свобода", Киев) Михаила Ткача.

Кроме того, жертвами нападений стали журналист "Общественного телевидения" Дмитрий Реплянчук, журналист проекта "Радио свобода" "Донбасс.Реалии" Артем Лютый, журналист издания Politeka (Киев) Вадим Дорошенко, общественный активист и независимый журналист из Одессы Святослав Огренчук.

Как сообщалось, в июле было зафиксировано семь случаев применения физической силы против журналистов в Украине.

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Темы: СМИчрезвычайное происшествиемедиа
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