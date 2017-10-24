В Святошинском суде побили 3 журналистов, 2 из них схватили по ошибке

Полицейские избили в Святошинском райсуде Киева минимум троих журналистов во время операции по разблокированию работы суда, который должен был рассмотреть дело Николая Коханивского.

Журналист Сергей Томиленко написал в Facebook: "Спецназовцы избили минимум троих журналистов – Дмитрия Реплянчука ("Громадське ТБ"), Сергея Лефтера (УНИАН) и Кирилла Милишева ("Страна.UA")".



"Удостоверения вырывались, камеры ломались. Сергея и Кирилла отправили в автозак вместе с активистами, но вроде участковые в отделении оказались адекватными – об этом мне написал только что Кирилл", – добавил он.



Кирилла Малышева и Сергея Лефтера уже отпустили из участка.





Сначала сообщалось, что под горячую руку полицейских попали двое журналистов – Дмитрий Реплянчук и Сергей Лефтер.



Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что задержание Лефтера было ошибочным.



"Приносим извинения тем двум работникам СМИ, которые случайно пострадали. Если будут получены от него и Дима Реплянчука заявления о применении силы полицейскими в отношении журналистов, они будут рассмотрены в соответствии с законом и приняты соответствующие решения", – написал он в Facebook.



"Причина всего этого беспорядка – абсолютно деструктивные действия группы поддержки подозреваемого, которые разнесли судебный зал и препятствовали правосудию", – добавил Шевченко.

Алена Рощенко, УП