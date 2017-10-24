Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Святошинском суде побили 3 журналистов, 2 из них схватили по ошибке

Вторник, 24 октября 2017, 12:53

Полицейские избили в Святошинском райсуде Киева минимум троих журналистов во время операции по разблокированию работы суда, который должен был рассмотреть дело Николая Коханивского.

Журналист Сергей Томиленко написал в Facebook: "Спецназовцы избили минимум троих журналистов – Дмитрия Реплянчука ("Громадське ТБ"), Сергея Лефтера (УНИАН) и Кирилла Милишева ("Страна.UA")".

"Удостоверения вырывались, камеры ломались. Сергея и Кирилла отправили в автозак вместе с активистами, но вроде участковые в отделении оказались адекватными – об этом мне написал только что Кирилл", – добавил он.

Кирилла Малышева и Сергея Лефтера уже отпустили из участка.



Сначала сообщалось, что под горячую руку полицейских попали двое журналистов – Дмитрий Реплянчук и Сергей Лефтер.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Артем Шевченко заявил, что задержание Лефтера было ошибочным.

"Приносим извинения тем двум работникам СМИ, которые случайно пострадали. Если будут получены от него и Дима Реплянчука заявления о применении силы полицейскими в отношении журналистов, они будут рассмотрены в соответствии с законом и приняты соответствующие решения", – написал он в Facebook.

"Причина всего этого беспорядка – абсолютно деструктивные действия группы поддержки подозреваемого, которые разнесли судебный зал и препятствовали правосудию", – добавил Шевченко.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СМИмедиаполициясуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
СМИ
В Чечне назвали "диверсией" избиение журналистки и адвоката
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
У жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн
Последние новости
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
Все новости...
Реклама: