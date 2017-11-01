Убийство Шеремета: подозреваемых до сих пор нет

В ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета допрошено более трех тысяч свидетелей, однако подозреваемых не установлено.



Об этом заявил 1 ноября замначальника управления Главного следственного управления Национальной полиции Александр Ковтун во время общественных слушаний по безопасности журналистов в Украине, сообщает "Укринформ".



"Убийство Павла Шеремета. Его расследование осуществляется непосредственно Главным следственным управлением... К сожалению, подозреваемых в настоящее время не установлено", – сказал Ковтун.



По его словам, полицией проведен "значительный объем" следственных розыскных действий, отрабатываются различные версии совершения данного преступления и досудебное расследование продолжается.



Также в этом контексте представитель полиции добавил, что в ходе следствия были допрошены более трех тысяч свидетелей.

Как сообщалось, спустя более чем год после убийства журналиста Павла Шеремета, одной из причин отсутствия прогресса в расследовании в МВД назвали проведение реформы полиции.

Национальная полиция также через суд засекретила сотни судебных решений по делу убийства Шеремета.

Главное следственное управление Нацполиции заявило, что засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".

Как известно, журналисту и одному из руководителей "Украинской правды" Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.