Аваков о засекречивании решений суда по делу Шеремета: Так решило следствие

Национальная полиция обратилась в суд относительно засекречивания судебных решений по делу убийства журналиста Павла Шеремета, потому что так решило следствие.



Об этом на брифинге в понедельник заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, отвечая на вопрос корреспондента "Украинской правды".



"Следствие не может проходить под видеокамерами и под постоянным вниманием фрилансеров-журналистов. Следствие - это процесс, который предусматривает закрытость", - отметил он.



На уточнение, почему это было сделано через год после убийства министр заявил:



"Когда вы будете работать следователем, то будете формулировать, как должны проходить следственные действия. Потому что так решило следствие, я являюсь не процессуальным руководителем".



Также глава Нацполиции Сергей Князев не раскрыл новых деталей в деле.



"Следственная группа отрабатывает ряд рабочих версий. Без решений суда невозможно проводить следственные действия. Учитывая, что это производство имеет большую общественную нагрузку, мы обратились в суд, по закрытию информации в реестре. Суд согласился и мы работаем", - отметил Князев.

Как известно, журналисту и одному из руководителей "Украинской правды" Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Через год, 24 июля 2017 года Национальная полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета, о чем стало известно только 21 сентября.

Это сотни судебных решений, которые выносились чуть не каждый день по ходатайствам следователей. В основном решения касались доступа к определенным мобильным номерам, данные о которых были засекречены, или другим данным мобильных операторов.

Главное следственное управление Нацполиции заявило, что засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".

Роман Кравец, УП