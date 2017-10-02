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Аваков о засекречивании решений суда по делу Шеремета: Так решило следствие

Понедельник, 2 октября 2017, 13:43

Национальная полиция обратилась в суд относительно засекречивания судебных решений по делу убийства журналиста Павла Шеремета, потому что так решило следствие.

Об этом на брифинге в понедельник заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, отвечая на вопрос корреспондента "Украинской правды".

"Следствие не может проходить под видеокамерами и под постоянным вниманием фрилансеров-журналистов. Следствие - это процесс, который предусматривает закрытость", - отметил он.

На уточнение, почему это было сделано через год после убийства министр заявил:

"Когда вы будете работать следователем, то будете формулировать, как должны проходить следственные действия. Потому что так решило следствие, я являюсь не процессуальным руководителем".

Также глава Нацполиции Сергей Князев не раскрыл новых деталей в деле.

"Следственная группа отрабатывает ряд рабочих версий. Без решений суда невозможно проводить следственные действия. Учитывая, что это производство имеет большую общественную нагрузку, мы обратились в суд, по закрытию информации в реестре. Суд согласился и мы работаем", - отметил Князев.

Как известно, журналисту и одному из руководителей "Украинской правды" Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль – он погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Через год, 24 июля 2017 года Национальная полиция засекретила все решения судов по делу об убийстве Шеремета, о чем стало известно только 21 сентября.

Это сотни судебных решений, которые выносились чуть не каждый день по ходатайствам следователей. В основном решения касались доступа к определенным мобильным номерам, данные о которых были засекречены, или другим данным мобильных операторов.

Главное следственное управление Нацполиции заявило, что засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".

Роман Кравец, УП

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Темы: Дело Шереметаполиция
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