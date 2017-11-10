Чалый рассказал, что предусматривает оборонный бюджет США для Украины

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Пятница, 10 ноября 2017, 02:43

Оборонный бюджет США, который предусматривает выделение Украине $ 350 млн военной помощи, расширяет направления этой поддержки.

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook.

"Впервые предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - подчеркнул Чалый.

Законопроект также предусматривает средства на реабилитацию украинских раненых в медицинских учреждениях США, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере.

"Позиция обеих палат американского парламента еще раз подчеркивает высокий уровень двухпалатной и двухпартийной поддержки Украины в противостоянии агрессии Кремля", - убеждены в украинском посольстве.

Темы: Украина США
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