Великобритания назвала точное время выхода из ЕС
Правительство Великобритании планирует законодательно оформить точное время выхода страны из Европейского Союза.
Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, выход королевства из ЕС должно состояться 29 марта 2019 в 23:00 по лондонскому времени.
"Мы выслушали представителей общественности и членов парламента и определили эту дату, чтобы устранить любую путаницу в формулировках", - говорится в заявлении правительства.
Как сообщалось, референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Победу с результатом 51,9% получили сторонники Brexit.
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