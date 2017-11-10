Великобритания назвала точное время выхода из ЕС

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Пятница, 10 ноября 2017, 06:04


Правительство Великобритании планирует законодательно оформить точное время выхода страны из Европейского Союза.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, выход королевства из ЕС должно состояться 29 марта 2019 в 23:00 по лондонскому времени.

"Мы выслушали представителей общественности и членов парламента и определили эту дату, чтобы устранить любую путаницу в формулировках", - говорится в заявлении правительства.

Как сообщалось, референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Победу с результатом 51,9% получили сторонники Brexit.

Темы: Великобритания ЕС
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