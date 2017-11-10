Велика Британія назвала точний час виходу з ЄС

Уряд Великої Британії планує законодавчо оформити точний час виходу країни з Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, вихід королівства з ЄС має відбутися 29 березня 2019 року о 23:00 за лондонським часом.

"Ми вислухали представників громадськості та членів парламенту і визначили цю дату, щоб усунути будь-яку плутанину у формулюваннях", - йдеться у заяві уряду.

Як повідомлялося, референдум з питання членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. Перемогу з результатом 51,9% здобули прихильники Brexit.



