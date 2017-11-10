Сборная Украины победила Словакию в товарищеской игре во Львове

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Пятница, 10 ноября 2017, 22:03

Сборная Украины победила сборную Словакии со счетом 2: 1 в товарищеском матче на "Арене-Львов".

Украинцы первыми пропустили гол в этой игре. На десятой минуте матча после подачи штрафного головой пробил Гамшик, и Пятов отражает мяч перед собой, но на добивание первым сыграл Штетина, который пробил с нескольких метров под перекладину ворот - 0: 1.

После пропущенного гола подопечные Андрея Шевченко перехватили игровую инициативу, а сравняли счет на 39-й минуте поединка. В отборе в центре поля хорошо сыграл Марлос, который отдал в штрафную на Ярмоленко и тот ударом в угол ворот пробил голкипера словаков Дубравка - 1: 1.

На 54-й минуте сборная Украины вышла вперед. Опять отбор в центре поля, на этот раз от Соболя, и пас на Коноплянку, который вошел в штрафную и из-под игрока пробил в угол ворот словаков - 2: 1.

Ближе к концу матча с метров 20-ти опасно ударил Грошовськы и ворота украинцев спасает перекладина. Уже в добавленное арбитром время Шкретл после подачи углового пробивал опасно головой - мимо пролетел мяч. Больше голевых моментов у обоих ворот уже не было.

Для сборной Украины эта победа стала тринадцатой на матчах во Львове, при двух ничьих и нулю поражений.

Отметим, что сборные Словакии и Украины не прошли квалификацию на ЧМ-2018.

Николай Аврамчук, УП

Темы: футбол Словакия Украина
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