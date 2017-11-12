Для Мариинского дворца закупят комодов и трибун на 1 миллион гривен

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Воскресенье, 12 ноября 2017, 18:12

Госуправление делами объявило тендеры на закупку комодов, консоли, трибун и подставок под флаг для Мариинского дворца в Киеве.

Соответствующие тендеры объявлены в системе госзакупок ProZorro, передают "Українські новини".

Согласно документам, для столичного дворца должны закупить 4 комоды и одну консоль за 630 тысяч гривен,

Также управление проводит тендер на закупку 4 трибун и 10 подставок под флаг за 370 тысяч гривен.

Ранее Госуправления делами объявило тендер на закупку штор для Мариинского дворца на 8 миллионов гривен, а также диванов, кресел и стульев - еще на 8,8 миллиона.

Как известно, Национальная полиция подозревает сотрудников Государственного управления делами в растрате почти 5 миллионов гривен при проведении реконструкции Мариинского дворца.

Темы: Киев госзакупки
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