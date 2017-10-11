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ГУД подозревают в растрате 5 млн на реконструкции Мариинского дворца

Среда, 11 октября 2017, 14:39

Национальная полиция подозревает сотрудников Государственного управления делами в растрате почти 5 миллионов гривен при проведении реконструкции Мариинского дворца в Киеве.

Об этом пишут в среду "Українські новини".

Как следует из постановления Печерского районного суда, Генеральная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании полиции по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, по факту растраты бюджетных средств должностными лицами Государственного управления делами в особо крупных размерах.

Уголовное производство в №12017000000000381 было внесено в Единый реестр досудебных расследований 11 апреля 2017 года на основании обращения Счетной палаты, которая выявила растрату в ходе аудита.

Во время аудита были установлены факты приобретения в течение 2014-2015 годов и в течение 1 полугодия 2016 года ценных материалов, изделий и инвентаря (люстры, сантехника и др.) по завышенным ценам. Общая сумма завышения стоимости приобретенного ГУД оборудования, оборудования и инвентаря составила 1 394 000 гривен.

Кроме того, в 2015 году и 1 полугодии 2016 года были приобретены и смонтированы по завышенным ценам изделия из нержавеющей стали (трубы и листы). Общая сумма завышения составила 2 136 000 грн.

Кроме того, не подтверждена дефектными актами сумма выполненных работ в размере 1 389 600 грн. Согласно акта аудита, работы на указанную сумму выполнены вне проекта и при отсутствии дефектных актов.

Сторона обвинения осуществляет сбор доказательств, в том числе и путем получения от органов государственной власти выводов ревизий и актов проверок.

В связи с большим количеством документов, подлежащих проверке, прокуратура ходатайствовала о продлении срока внеплановой выездной ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ГУД на пять рабочих дней с 17.10.2017 по 23.10.2017 года.

5 октября Печерский суд поддержал соответствующее ходатайство прокуратуры.

Также суд дал разрешение на проведение встречных сверок у подрядных, субподрядных организаций, выполнявших работы по реконструкции Мариинского дворца, и у поставщиков материалов, приобретенных для реконструкции дворца.

Постановление суда обжалованию не подлежит.

Валентина Романенко, УП

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Темы: прокуратураКиевкоррупциясуд
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