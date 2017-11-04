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ГУД хочет закупить для Мариинского дворца штор на 8 млн грн

Суббота, 4 ноября 2017, 13:56

Государственное управление делами объявило тендер на закупку штор для Мариинского дворца в столице на 8 миллионов гривен, а также диванов, кресел и стульев - еще на 8,8 миллиона.

Соответствующие тендеры объявлено на сайте госзакупок ProZorro, передают  "Українські новини".

Ожидаемая стоимость 153 комплектов штор - 8 миллионов гривен, а 259 стульев, кресел и диванов - 8 миллионов 840 тысяч гривен.

Тендерные предложения можно подавать до 4 декабря.

Как сообщалось, Национальная полиция подозревает сотрудников Государственного управления делами в растрате почти 5 миллионов гривен при проведении реконструкции Мариинского дворца.

Темы: Киевгосзакупки
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