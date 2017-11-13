Дело погибших в ДТП политологов: следствие подозревает убийство

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Понедельник, 13 ноября 2017, 14:13
fakty.ua

Следователи по делу ДТП, в котором 6 сентября погибли 5 политологов, подозревают, что аварию подстроили умышленно.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Так, в ходе расследования установлено, что 6 сентября водитель грузовика DAF, "имея умысел на противоправное причинение смерти двум или более лицам", умышленно допустил столкновение с автомобилем Opel Omega, в котором ехали политологи.

Следствие также выяснило, что к преступлению, кроме водителя DAF, может быть причастно еще одно лицо, которое владеет мобильным номером сети "Киевстар".

Поэтому правоохранители попросили суд разрешить доступ к информации о звонках, совершенных через эту SIM-карту.

Следственный судья удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Как известно, рано утром 6 сентября в результате ДТП, произошедшем на трассе Киев-Ковель-Ягодин в Рокитновском районе Ровенской области, погибли пятеро политологов - Александр Маслак, Алексей Куренной, Владимир Карагяур, Александр Никоноров и Сергей Попов.

Тогда сообщалось, что их автомобиль Opel Omega выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ДТП Ровенская область
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