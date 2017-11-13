Справа загиблих у ДТП політологів: одна з версій умисне вбивство

Слідчі у справі ДТП, в якому 6 вересня загинули 5 політологів, підозрюють, що аварію могли підлаштувати умисно.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва, опублікованій в Єдиному реєстрі судових рішень.

Так, під час розслідування встановлено, що 6 вересня водій вантажівки DAF, "маючи умисел на протиправне заподіяння смерті двом або більше особам", умисно допустив зіткнення з автомобілем Opel Omega, в якому їхали політологи.

Слідство також з'ясувало, що до злочину, окрім водія DAF, може бути причетна ще одна особа, яка володіє мобільним номером мережі "Київстар".

Тому правоохоронці попросили суд надати дозвіл на доступ до інформації про дзвінки, здійснені через цю SIM-картку.

Слідчий суддя задовольнив клопотання прокуратури.

Як повідомили "Українській правді" в прокуратурі Києва, умисне вбивство – це одна з версій, яка відпрацьовується слідством.

Як відомо, рано вранці 6 вересня в результаті ДТП, що сталася на трасі Київ-Ковель-Ягодин у Рокитнівському районі Рівненської області, загинули п'ятеро політологів - Олександр Маслак, Олексій Курінний, Володимир Карагяур, Олександр Ніконоров та Сергій Попов.

Тоді повідомлялося, що їхній автомобіль Opel Omega виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажним автомобілем DAF з причепом.

Євген Кізілов, УП