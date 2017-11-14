Мужчину, который напал на заместителя председателя правления ГПЗКУ, арестовали

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Вторник, 14 ноября 2017, 11:46

Злоумышленника, который совершил покушение на заместителя председателя правления ОАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", арестовали без права на залог.

Такое решение принял Печерский райсуд Киева, сообщает прокуратура Киева в Facebook.

Нападавшим оказался 28-летний уроженец Ростовской области (РФ), зарегистрированный в г. Новая Каховка на Херсонщине.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство), санкция которой предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.

Как известно, вечером 10 ноября на улице Саксаганского в Киеве, неизвестный набросился на госслужащего с молотком и несколько раз ударил его по голове.

Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие и ранил злоумышленника в ногу.

Пострадавшего заместителя председателя правления ОАО с травмой головы доставили в больницу, где он в настоящее время находится на стационарном лечении.

Он связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

Темы: Киев
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