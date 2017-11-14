Мужчину, который напал на заместителя председателя правления ГПЗКУ, арестовали
Злоумышленника, который совершил покушение на заместителя председателя правления ОАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", арестовали без права на залог.
Такое решение принял Печерский райсуд Киева, сообщает прокуратура Киева в Facebook.
Нападавшим оказался 28-летний уроженец Ростовской области (РФ), зарегистрированный в г. Новая Каховка на Херсонщине.
Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство), санкция которой предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.
В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия.
Как известно, вечером 10 ноября на улице Саксаганского в Киеве, неизвестный набросился на госслужащего с молотком и несколько раз ударил его по голове.
Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие и ранил злоумышленника в ногу.
Пострадавшего заместителя председателя правления ОАО с травмой головы доставили в больницу, где он в настоящее время находится на стационарном лечении.
Он связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.