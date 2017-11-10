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В Киеве неизвестный набросился с молотком на заместителя председателя правления ОАО

Пятница, 10 ноября 2017, 22:20

В столице мужчина подбежал к заместителю председателя правления ОАО и набросился на него с молотком.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Предварительно установлено, что заместитель председателя правления одного из ОАО вышел из помещения и направлялся к автомобилю. В этот момент к нему подбежал незнакомец и набросился с молотком. Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие, а затем ранил злоумышленника в ногу" , - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Саксаганского в Печерском районе. На месте работает следственно-оперативная группа. Пострадавшего забрала "скорая".

Темы: Киевполиция
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