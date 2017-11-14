Из украинского самолета извлекут российские детали

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Вторник, 14 ноября 2017, 13:04

Украинский военный самолет "Ан-70" получит новую авионику без российских комплектующих.

Об этом сообщает государственный концерн "Укроборонпром".

"Военно-транспортный самолет Ан-70 производства ГП "Антонов", входящего в состав ГК "Укроборонпром", будет модернизирован, получит новую авионику и избавится российских деталей", - говорят на предприятии.

Отмечается, что на международной выставке Dubai Airshow 2017 компании из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции выразили готовность принять участие в модернизации самолета.

По словам гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова, по результатам этих переговоров уже готовятся соответствующие договоренности для закрепления результатов встреч.

Как известно, "Антонов" попал в скандал из-за сотрудничества с Россией. На предприятии заявили, что планируют выполнить определенные работы для российской авиакомпании "Волга-Днепр".

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Украинская правда
Темы: авиа Росcия промышленность
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