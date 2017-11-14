З українського літака вилучать російські деталі

6689 переглядів
Вівторок, 14 листопада 2017, 13:04

Українській військовий літак "Ан-70" отримає нову авіоніку без російських комплектуючих.

Про це повідомляє державний концерн "Укроборонпром".

"Військово-транспортний літак Ан-70 виробництва ДП "Антонов", що входить до складу ДК "Укроборонпром", буде модернізований, отримає нову авіоніку та позбавиться російських деталей", - кажуть на підприємстві.

Зазначається, що на міжнародній виставці Dubai Airshow 2017 компанії з Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Туреччини висловили готовність взяти участь у модернізації літака.

За словами гендиректора "Укроборонпрому" Романа Романова, за результатами цих переговорів вже готуються відповідні домовленості для закріплення результатів зустрічей.

Як відомо, "Антонов" потрапив у скандал через співпрацю з Росією. На підприємстві заявили, що планують виконати певні роботи для російської авіакомпанії "Волга−Днєпр".

Читайте також: "Антонов" представив на авіавиставці у Дубаї два літаки

Українська правда
Теми: авіа Росія промисловість
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Американці інвестують 150 млн доларів в українські літаки 13 листопада 2017, 18:38
"Антонов" представив на авіавиставці у Дубаї два літаки 13 листопада 2017, 03:36
Вибухівку шукали в аеропортах по всій Україні 10 листопада 2017, 14:41
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Міноборони РФ упіймали на фейку: замість фото показали кадри з гри
Рада прирівняла постраждалих на Майдані до учасників бойових дій
Одіозний екс-прокурор Сус: Луценко дав вказівку "закрутити гайки" Ахметову
Рада знову не відкликала проект про антикорупційний суд
Усі новини
київ

9 освітніх проектів-переможців "Громадського бюджету"

інфографіка

7 важливих цифр до Міжнародного дня сліпих

їжа

Про причини буму на азійську кухню