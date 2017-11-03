"Антонов" подтвердил, что будет сотрудничать с Россией

Украинское государственное предприятие "Антонов" планирует выполнить определенные работы для российской авиакомпании "Волга-Днепр".

Об этом сообщает пресс-служба ГП.

"С целью соблюдения своих обязательств на договорной основе специалисты ГП "Антонов" выполнят работы по оценке технического состояния самолета Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", - рассказывают на предприятии.

При этом там подчеркивают, что такое сотрудничество согласовано с полномочными министерствами и ведомствами Украины.

Кроме того, отмечают в пресс-службе, на это российское предприятие не распространяются санкции СНБО Украины.

В "Антонове" напомнили, что являются разработчиками и держателями сертификатов транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан", поэтому обязаны "постоянно оценивать целостность конструкций своих летательных аппаратов в течение всего срока их эксплуатации".

"Невыполнение "Антоновым" и Украиной обязанностей, обусловленных целым рядом международных правил и отечественным законодательством, приведут к применению соответствующих международных санкций", - заявляют на предприятии.

В частности, говорят там, самолетам марки "Ан" могут запретить международные полеты, а также передать функции разработчика другим органам, уполномоченным страной-эксплуатантом воздушных судов.

"Невыполнение своих прямых обязанностей поддерживать гражданские самолеты марки "Ан" приведет к потерям лицензий разработчика, разрешений на авиаперевозки и потерям рынков", - добавили в пресс-службе.

Как известно, ранее российское издание "Коммерсант" написало, что Россия и Украина ведут закрытые переговоры о продлении летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан", которые использует российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр".