"Антонов" представил на авиавыставке в Дубае два самолета

Украинское предприятие "Антонов" представило на выставке Dubai Air Show два транспортных самолета - самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.

Об этом сообщила пресс-служба ГП "Антонов" в facebook.

12 ноября 2017 года начал работу международный салон Dubai Air Show. На выставке представлены два транспортных самолета "Антонов": прототип многоцелевого легкого транспортного самолета Ан-132 - самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70.

"Участие в выставке в Дубае важна для нашего предприятия. Это хорошая возможность представить современные программы, наши самолеты потенциальным заказчикам из стран Ближнего Востока, встретиться с партнерами", - сказал исполняющий обязанности президента компании "Антонов" Александр Кривоконь.

Ан-132Д принял участие в программе демонстрационных полетов.

В компании отмечают, что в первый день выставки Ан-132Д посетили многочисленные делегации из Саудовской Аравии, в том числе заместитель министра обороны, президент компании "Такния", делегация командования Сухопутных сил.