Стало известно, кто схватил активистку FEMEN в Киеве

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Среда, 15 ноября 2017, 10:30
Femen

Винницкая полиция заявляет, что никакого похищения активистки FEMEN не было, ее задержали по подозрению в хулиганстве.

Об этом сообщает в Facebook управление полиции Винницкой области.

"Сегодня (14 ноября-ред.) в Киеве работниками винницкой полиции задержана 25-летняя особа, подозреваемая в совершении хулиганских действий и поджоге фотолокации в центре Винницы", - рассказали правоохранители.

"Сегодня ночью в Виннице было совершено циничное преступление - сожжена любимая виннитчанами и, особенно детьми, фотолокация в виде декоративного трамвайчика", - добавили там.

По данным полиции, сейчас решаются вопросы объявления подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 296 УК (хулиганство), и избрания меры пресечения на период досудебного расследования.

Правоохранители отметили, что за такое правонарушение предусмотрено лишение свободы на 3-7 лет.

Как сообщалось, 14 ноября участницы FEMEN подожгли у главного магазина Roshen в Виннице декорацию в виде трамвая.

Позднее в тот же день появилась информация, что в столице трое неизвестных мужчин похитили активистку FEMEN Алису Виноградову.

Украинская правда
Темы: Киев Винница полиция чрезвычайное происшествие
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