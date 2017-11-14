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"Femen"-ка подожгла трамвайчик у винницкого магазина "Roshen"

Вторник, 14 ноября 2017, 09:58

Участницы "Femen" подожгли возле главного магазина "Roshen" в Виннице декорацию в виде трамвая.

Об этом сообщается на странице "Femen Ukraine" в Facebook утром 14 ноября.  

"В логове зверя – городе Винница, возле главного магазина "Рошен" произошло досадное возгорание декоративного трамвайного вагона. Ответственность за пироакцию взяла на себя секстримистская группировка FEMEN", – говорится в сообщении.

 
"Femen" ка сожгла трамвайчик у винницкого магазина "Roshen"
Femen

"Поводом для акции послужили очередные разоблачения финансовых афер шоколадного барыги Петра Алексеевича, связанных с публикацией "райских документов", – объясняют в "Femen".

 

"Пусть горящий трамвай подобно огненной колеснице навсегда унесет Порошенко туда, где нет ни высоких налогов, ни войны, ни нищеты, ни украинцев, которые так ненавистны шоколадному барону", – добавили там.

 

Нарисованный трамвай женщина подожгла полуобнаженной.

 
...а было так...

1 ноября полуобнаженная активистка "Femen" сожгла фигуры медведей у входа в магазин "Roshen" в Киеве.

Тогда на теле женщины было написано: конфеты или импичмент ("sweets or impeachment")..

 
Активистка Femen сожгла медведей возле Roshen'а в Киеве
Femen Ukraine

Как известно, корпорация "Roshen" принадлежит президенту Петру Порошенко, но он утверждает, что передал управление ею в "слепой траст" Ротшильдов.

Недавно всплыли данные Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP и "Слідство-Інфо", согласно которым оффшоры создавались для того, чтобы избежать налогообложения в случае получения прибыли или продажи компании "Roshen".

По данным журналистов, сейчас компанией владеет нидерландская компания.

В Администрации президента решили не комментировать расследование журналистов о создании оффшорных компаний для передачи корпорации "Roshen" в слепой траст, сославшись на то, что речь идет не о самом Порошенко.

Алена Рощенко, УП
Темы: RoshenВинницаакцииПорошенкооффшоры
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