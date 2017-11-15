НАБУ просит Порошенко не подписывать закон, запускающий судебную реформу

Национальное антикоррупционное бюро призывает президента не подписывать закон, запускающий судебную реформу, в текущей редакции, поскольку это приведет к коллапсу в работе НАБУ и парализует систему правосудия Украины.

Об этом сообщает сайт бюро.

"Подписание президентом закона №6232 приведет к коллапсу в работе НАБУ и других органов досудебного расследования и парализует систему правосудия Украины", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что изменения в УПК должны быть доработаны после проведения соответствующих консультаций со всеми субъектами уголовного процесса.

Также отмечается, что бюро обратилось к председателю комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности с просьбой инициировать вопрос о внесении изменений в Переходные положения УПК Украины.

В частности, НАБУ просит исключить ограничение до 2 лет расследования следователями прокуратуры уголовных производств, начатых в декабре 2015 и подследственных НАБУ.

По мнению бюро, это даст возможность прокурорам завершить их расследования, а НАБУ – продолжать эффективно выполнять свою работу.

В НАБУ отметили, что окончательного варианта законопроекта, запускающего судебную реформу, который направили на подпись президенту, в публичном доступе пока нет.

Но ряд предложенных законопроектом изменений в УПК вызывают беспокойство НАБУ.

В частности, речь идет о расчете сроков досудебного расследования с момента внесения сведений в ЕРДР и обязательства закрывать уголовное дело в случае завершения установленных сроков, безотносительно, раскрыто преступление или нет;

о требовании назначения экспертизы исключительно на основании постановления следственного судьи с определением непосредственно судьей эксперта или экспертного учреждения, которое обязано провести такое исследование;

о возможности обжалования к следственному судье сообщения о подозрении и тому подобное.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

По их словам, эта поправка уменьшает сроки расследования с 2, 3, 5, 10 или 15 лет до 3 или 6 месяцев. Таким образом, объясняют они, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро.