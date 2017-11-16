Нацбанк собирается прекратить изготовление мелких монет
Национальный банк подготовил проект постановления, которое предлагает прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
"Учтя мировой опыт, Национальный банк Украины подготовил проект постановления "Об оптимизации обращения монет мелких номиналов", - говорится в сообщении.
Согласно документу, Нацбанк планирует прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 копеек, поскольку они "прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги".
Отказ от монет номиналом 25 копеек обусловлен тем, что в случае отсутствия монет до 5 копеек они не будут размениваться 10 копейками.
При этом регулятор предлагает оставить существующие мелкие монеты в обращении.
"Монеты номиналов 1-5 копеек почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги... Вместе с тем стоимость изготовления таких монет превышает их номинальную стоимость", - отмечают в НБУ.
По данным Нацбанка, участники наличного обращения ежегодно несут расходы на обработку, транспортировку и хранение этих монет, кроме того, копейки почти не возвращаются из обращения в банковскую систему.
Национальный банк приглашает общественность к обсуждению этой инициативы.
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